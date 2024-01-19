البخيتي: لا شيء يهدد سفن روسيا والصين في البحر الأحمر

اكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أنه "لا شيء يهدد سفن روسيا والصين في البحر الأحمر"، مشيرا الى ان "حركة أنصار الله اليمنية تهاجم السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، أما بالنسبة لجميع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا والصين فلا يوجد خطر على عمليات الشحن في المنطقة".

وشدد على أن "الحوثيين" "مستعدون لضمان سلامة مرور السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر"، مؤكدا أن "أي سفن إسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل لن تتاح لها أدنى فرصة للمرور عبر البحر الأحمر".

وأوضح، أن "أنصار الله لا تهدف إلى الاستيلاء على أي سفينة أو إغراقها، مهمتنا هي زيادة التكاليف الاقتصادية لإسرائيل من أجل وقف المجزرة في غزة".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.