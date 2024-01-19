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استشهاد 26 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 26 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد 11 فلسطينياً في غارات وقصف مدفعي استهدف منازل سكنية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الأحياء الشرقية كافة لمدينة خان يونس، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة بعد تهجير سكانها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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