إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية داخل مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "سيد.ح.أ.ج، يبلغ من العمر 35 عامًا، ومحمد.ع.ح، يبلغ من العمر 65 عامًا، وإسلام.م.إ، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلقات نارية في ظروف غامضة داخل مركز فرشوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي ومنها تقرر تحويلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لخطورة حالتهم الصحية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.