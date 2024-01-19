"الموتوسيكل لبس في ربع نقل".. مصرع شابين في حادث بالمني

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

لقى شابان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، بأحد الطرق الفرعية بمركز العدوة، شمالي غرب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق مصرف المحيط بمركز العدوة، ووجود متوفيين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن وفاة كلا من: "ك.م" 22 سنة، عامل، "ع.ع"،21 سنة، عامل، مقيمان بإحدى قرى مركز مغاغة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.