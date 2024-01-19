بقع حمراء على كف ترامب تثير الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - بقع حمراء ظهرت على كف دونالد ترامب، أثارت حالة من التساؤلات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور حديث الميديا، خاصة بعد إصراره الترشح والمشاركة في السباق الرئاسي المقبل .

وظهرت بقع حمراء في كف الرئيس السابق دونالد ترامب، في صورة له التقطت بينما كان يغادر برجه الشهير، على إبهامه وكفه وسبابته.

وانفجر سيل من التعليقات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة ترامب، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس السابق جهوده استعدادا للانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشاير عقب فوزه السهل في ولاية أيوا.

ويتصدر ترامب استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، متقدما على الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي يواجه انتقادات متعددة يتعلق بعضها بصحته وتقدمه في العمر.