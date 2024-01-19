وزارة الدفاع الروسية تؤكد استسلام 21 جنديا أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه في فترة ما بين 13-19 يناير، استسلم 21 جنديا أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، قالت الدفاع: "في غضون أسبوع، استسلم 21 جنديًا أوكرانياً. ومن بين هؤلاء، 14 شخصًا في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأضافت: "نفذت القوات المسلحة الروسية 17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال التي تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، ونتيجة ذلك تم ضرب المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والتي تقوم بإصلاح الأسلحة والمعدات وإنتاج الذخيرة والبارود والطائرات دون طيار".

وتابع البيان: "وفي اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية 15 هجوماً للعدو خلال الأسبوع".

وبحسب الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو أكثر من 1880 قتيلاً وجريحًا عسكريًا، و17 دبابة، و27 مركبة قتالية مدرعة، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10"، و86 مركبة، و28 مدفعًا ميدانيًا".

وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الشرق" هجومًا للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للبيان فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 965 قتيلاً وجريحًا من العسكريين ودبابتين وست مركبات قتالية مدرعة وقاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10" و24 مركبة و15 مدفعًا ميدانيًا".