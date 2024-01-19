خدمات الإنترنت في غزة تعود تدريجيًا بعد انقطاع لأسبوع

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، أن خدمات الإنترنت بدأت تعود إلى قطاع غزة، بعد انقطاع دام أسبوع إثر استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت، في بيان لها، إلى "أننا نعلن عن العودة التدريجية لخدمات الاتصالات في مختلف مناطق قطاع غزة، إذ عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سبّبها العدوان المتواصل على القطاع".

وأوضحت أنه "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".

ولفتت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيانها، إلى "وفاة 2 من طواقمها الفنية خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد الشهداء إلى 14 موظفا منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا".