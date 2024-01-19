وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في حيفا". وأمس، حذرت رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش روتيم من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، لافتةً الى أننا "نستعد منذ ثلاثة أشهر لسيناريوهات كثيرة جدا، وتوجد بنية تحتية كثيرة جدا التي علينا أن نشتريها ونجهزها. وإلى جانب ذلك، فإن كل ما يتعلق بالمواد الخطيرة مقلق جدا، ولست متأكدة من أنه يوجد في دولتنا إدراك حول كيفية البدء في مواجهة هذا الأمر".

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