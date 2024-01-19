حفاظًا على البيئة.. إنشاء خليتين دفن صحي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة أماني نوار، مدير إدارة شؤون البيئة في البحيرة، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء خليتي دفن صحي في مركز بدر.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود محافظة البحيرة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

تم تنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 30 فدانًا، حيث يتم حاليًا عزل خلية رقم 2 باستخدام طبقة أولية من جيوتكستايل (عملية عزل لتقوية الأرض ومنع تسرب السوائل) بسماكة 350 جرام لكل متر، ثم طبقة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (يتميز بمرونته وخفة وزنه ومقاومته للمواد الكيميائية والتآكل)، تليها طبقة أخيرة من جيوتكستايل بسماكة 1000 جرام لكل متر.

يتم أيضًا تمهيد الأرض وإنشاء بحيرة تبخير لتجميع سوائل الرشح.