اخبار العالم

الاتصالات الفلسطينية: عودة الاتصالات الى غزة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الاتصالات الفلسطينية: عودة الاتصالات الى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في بيان على منصة "إكس" إنه "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية لقيا مصرعهما مؤخرا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد الضحايا بين العاملين في الشركة إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


ودخل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومه الثامن وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا