الأردن وتركيا يعملان على بلورة موقف دولي لإنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الأردن، اليوم الخميس 18 يناير 2024، العمل مع تركيا على بلورة موقف دولي ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة ، معتبرا أن "العدوان" على القطاع الفلسطيني يدفع بالضفة الغربية "نحو الانفجار".

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة عمان: "هناك وحدة في الموقف الأردني التركي في وقف العدوان على غزة، وإسرائيل ترفض الانخراط في أي جهد لوقفه".

وتابع: "العدوان على غزة يدفع المنطقة للمزيد من الصراعات، وإجراءات الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".

وأضاف: "توافق تام مع تركيا على الأولويات، ونريد سلاما، ونعمل على بلورة موقف دولي يوقف العدوان على غزة".

وأشار الصفدي، إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى أتون مزيد من الحرب والصراعات".

وأوضح أن "التوتر بدأ يتفاقم في المنطقة على عدة جبهات، وهذا كله وليد عملية التأزيم المستمرة التي يوجدها الموقف الإسرائيلي الرافض في الانخراط إلى أي جهد حقيقي لوقف العدوان على غزة، وأي جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين الإسرائيليين".

المصدر : وكالات