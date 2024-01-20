مولوي: نعد الجميع بالقيام باللازم بما يُرضي لبنان

زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريق الاعمال بسام مولوي بعثة منتخب لبنان لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أكّد "أننا نعد الجميع بالقيام باللازم بما يرضي لبنان وبما يرضيهم لرفع اسم البلاد وللحفاظ على الأمن على أراضيه".

واعتبر مولوي أنّ "هذه الزيارة هي واجب، لأن كرة القدم لها ارتباط بكل لبناني، لذا يشعر كل مسؤول بارتباطه بالمنتخب وبلاعبيه الأبطال الذين يقومون بمجهود كبير بهدف رفع إسم لبنان عاليا في المحافل الدولية".

ولفت إلى أنّه "يقوم الاتحاد اللبناني لكرة القدم بمجهود وعمل كبيرين من رحم المعاناة وبأقل الامكانات. ونتمنى أن تتمثل كافة الإدارات في الدولة بالقيمين على لعبة كرة القدم في لبنان".

كما أكد مولوي ردا على سؤال حول عودة الجمهور الى الملاعب في الفترة المقبلة، "حرصه على اللعبة الشعبية انطلاقا من أهمية كرة القدم واستعداد وزارته الدائم لتأمين النظام وحماية اللبنانيين أينما حلّوا".