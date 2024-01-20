سقوط 13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين

افادت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" عن مقتل 13 شخصا جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، مشيرة الى انه "تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو". وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

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