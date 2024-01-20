الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إعادة زرع ألغام في محيط محطة زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في بيان انه أُعيد زرع ألغام في محيط محطّة زابوريجيا الأوكرانيّة للطاقة النوويّة.
وذكر البيان أنّ الألغام أزيلت في تشرين الثاني قبل أن يُعاد زرعها، وهو ما "يتعارض مع متطلّبات السلامة" التي وضعتها الوكالة.
والألغام موجودة "في منطقة محظورة على الموظّفين الذين يُسيّرون عمل المحطّة"، بين السياج الداخلي والخارجي للمنشأة، وفق الوكالة الذرّية.
واشتكت الوكالة من أنّها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى أجزاء عدّة من المحطة، في حين أنّ السلطات أرجعت الأمر في وقت سابق هذا الشهر إلى أسباب أمنيّة.
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