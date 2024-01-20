الصين تدعو إلى وضع حد لـ«مضايقة» السفن المدنية في البحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

دعت الصين أمس، إلى وضع حد لـ«مضايقة» السفن المدنية في البحر الأحمر عقب هجمات جماعة الحوثي على السفن، مشددة على ضرورة استعادة سلامة الممرات المائية وضمانها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينيغ «ندعو إلى وضع حد لمضايقة سفن مدنية من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي».

وجاءت تصريحات المتحدثة عقب دعوة مماثلة من وزارة التجارة الصينية لجميع الأطراف في المنطقة إلى «استعادة سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر وضمانها».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ قوله: «يؤمل أن تنطلق الأطراف المعنية من المصالح الشاملة للأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي».

في السياق، أعلن الجيش الأميركي أنّ جماعة الحوثيّ استهدفت سفينة تجاريّة أميركيّة أمس الأول.

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان على منصّة «إكس» «أطلق الحوثيّون صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع عَلم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان».

وأضافت: «لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة، ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار».