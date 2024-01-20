أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 4 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت أن روسيا تحتفظ بأربع سفن في البحر الأسود، من بينها حاملة صواريخ "كاليبر".

وذكرت القوات البحرية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "أن روسيا تحتفظ بسفينتين حربيتين في البحر الأسود إحداهما حاملة صواريخ كاليبر على متنها ثمانية صواريخ، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف".

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينة واحدة في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون 119 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم /السبت/ مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 119 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "إن روسيا قصفت خيرسون بـ664 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.