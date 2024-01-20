الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 445 شهيدًا ومُصابًا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدًا و280 مُصابًا خلال الأربع العشرين ساعة الماضية.

أضافت الوزارة في إفادة صحفية أن "هذا العدد لا يشمل ضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة لكثافة القصف الإسرائيلي".

أوضحت أنه "بموجب المعطيات الجديدة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24927 شهيدًا و62388 مصابا منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي".

في سياق متصل حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

قالت اوتينز باترسون، منسقة عمليات الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" في تصريحات لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن الخدمات التي تتمكن المنظمة من تقديمها في قطاع غزة ليست سوى قطرة في محيط الاحتياجات هناك".

أضافت باترسون: " أن نحو مليوني شخص بحاجة لرعاية صحية ومساعدات إنسانية وغذائية في غزة"، مشيرة إلى معاناة النساء الحوامل في القطاع.. وأن النساء الحوامل يلدن دون أدنى درجات الرعاية الطبية ويفتقدن المأوى والمياه.

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية، رغم إدراكه بأن تحقيق ذلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق.

قال كيربي في مؤتمر صحفي، حسب ما نشره "البيت الأبيض"، عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت إن بايدن أبدى خلال محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتناعه القوي بأن حل الدولتين لا يزال المسار الصحيح للمضي قدما.. موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل طرح وتأييد هذا الموقف.

أضاف "نأمل عندما ينتهي الصراع، أن نعمل بطريقة تعاونية مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائها في المنطقة بشأن الحكم الجيد في غزة".. وتابع "عندما نتحدث عن غزة ما بعد الصراع منذ عدة أسابيع، نؤكد أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون التحدث أيضا عن تطلعات الشعب الفلسطيني".

جدد كيربي تأكيده على أن بايدن لا يزال يؤمن بإمكانية حل الدولتين، موضحا أنه يدرك أن ذلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق ومن القيادة هناك في المنطقة، لا سيما من طرف جانبي القضية.. وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا برؤية هذه النتيجة في نهاية المطاف.