أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 119 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

قال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إن روسيا قصفت خيرسون بـ664 قذيفة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

أوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.