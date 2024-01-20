الطيران الأمريكية تفتح تحقيق عاجل في حادث تعطل بطائرة "بوينج 747" فوق مطار ميامي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، أنها فتحت تحقيقًا في حادث تعطل محرك طائرة شحن من طراز (بوينج 747 ) تابعة لشركة "أطلس إير" الأمريكية فوق مطار ميامي .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن هذا التحقيق يأتي بالتزامن مع حظر تحليق طائرات من طراز بوينج (737 ماكس 9) بعد انفجار أجبر طائرة ركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.

وأعلنت شركة "أطلس إير" الأمريكية أمس الجمعة أن طائرة شحن من طراز (بوينغ 747) تابعة لها هبطت اضطراريا يوم الخميس الماضي في ميامي، بعد تعطل المحرك عقب إقلاعها، مؤكدة أن الطاقم اتبع كافة إجراءات السلامة المعتمدة، وعاد بسلامة إلى مطار ميامي .

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد طالبت من شركة "بوينج" تقديم بيانات إضافية قبل أن توافق على إجراءات التفتيش والصيانة التي يجب على شركات الطيران إكمالها من أجل استئناف الرحلات الجوية عبر طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 9".

ومنعت إدارة الطيران الاتحادية 171 طائرة من طراز ماكس 9 من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار أجبر طائرة ركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.