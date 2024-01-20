رويترز: الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، أن انفجارا قويّا دوَّى في العاصمة دمشق، ما أدى لتصاعد الدخان من المكان.

وكشفت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً سكنياً وسط العاصمة، مضيفة أن الغارة ضربت منطقة "المزة - فيلات غربية".

كما أكدت سماع دوي الانفجار في معظم أرجاء العاصمة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

في حين أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط 5 قتلى بالانفجار.