وظائف التموين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تلقي طلبات شغل بعض الوظائف حتى يوم 14 فبراير 2024 لعدد من الوظائف القيادية التخصصية.

وتشمل الوظائف المطلوبة، رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث الاستيراد، ومدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المحاصيل والسلع، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

وتضمنت الأوراق المطلوبة لشغل بعض الوظائف القيادية: أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل وأصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة الرقم القومي سارية وأصل صحيفة الحالة الجنائية "حديثة".

كما تضمنت: أصل شهادات الخبرة العملية وأصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل وأصل بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل، وبيان معتمد ومختوم من جهة عمله يوضح عدم حصوله على جزاءات، أو إحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال عمل الوظيفة، وصور شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، وبيان بالإنجازات ومقترحات التطوير في مجال عمل الوظيفة مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.

المهارات المطلوبة للراغبين في شغل وظائف التموين 2024

تضمنت الشروط بعض المهارات مثل القدرة على البحث والتطوير والابتكار والقدرة على إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل، والقدرة على إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتنبؤ بالمشكلات وإيجاد حلول مناسبة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والقدرة العالية على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، والاتزان وضبط النفس والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين القدرة على الإقناع والعرض الجيد للموضوعات على أن يتم تقديم الطلبات بمني الهيئة العامة للسلع التموينية بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية.