وزير الري يتابع جهود إزالة التعديات على المجاري المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية في إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

وأكد "سويلم" في بيان السبت، أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتعاون مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين.

وشدد وزير الري، على ضرورة إزالة التعديات في مهدها والضرب بيد من حديد على يد المتعدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعديات واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فوري وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

ووجه "سويلم"، بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كل المستويات وبشكل يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسي هندسات الري من التعامل السريع مع أي تعديات وحسمها في المهد، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.