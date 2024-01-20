"منطقة قيادات".. الاحتلال يشن غارة على دمشق وسقوط قتلى بالحرس الثوري الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هزّ انفجار قوي جديد العاصمة السورية دمشق صباح السبت، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلية مبنى من 4 طوابق في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق ودمرته بالكامل.

وكشفت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً سكنياً وسط العاصمة.

وأضافت أن الغارة ضربت منطقة "المزة - فيلات غربية".

كما أكدت سماع دوي الانفجار في معظم أرجاء العاصمة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

في حين أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط 5 قتلى بالانفجار.

وأضاف رامي عبدالرحمن في مداخلة مع "العربية"، أن الانفجار وقع بمنطقة يتواجد بها عادة قياديون من حركة الجهاد وحزب الله.

كذلك كشف مطلع أن الغارة الإسرائيلية على دمشق قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا حسب قولها.