رويترز: مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني بينهم رئيس وحدة المعلومات في الغارة الاسرائيلية على دمشق

افادت وكالة "رويترز" عن "مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني بينهم رئيس وحدة المعلومات في الغارة الاسرائيلية على دمشق". وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح اليوم ، بوقوع هجوم إسرائيلي استهدف منزلا في العاصمة السورية دمشق واكدت وكالة الأسوشيتد برس إن "الحي المستهدف في دمشق يضم بعثات دبلوماسية بما في ذلك السفارتين اللبنانية والإيرانية".

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