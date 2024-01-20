بلدية معروب افتتحت منظومة الطاقة الشمسية للبئر الارتوازية

افتتحت بلدية معروب منظومة الطاقة الشمسية للبئر الارتوازية، ضمن خطتها الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع الإنمائية، الممول من قيادتي حزب الله وحركة أمل وقوات اليونيفيل (الفرنسية، الفنلندية، المليزية)، وذلك باحتفال أقيم في قاعة المدرسة الرسمية لبلدة معروب.

واشار النائب حسن عز الدين، الى إن "المنظمات الدولية سواء الإنسانية أو الحقوقية أو كل ما يتعلق بمنظمات الأمم المتحدة، إنما قامت لأجل خدمة هذا الإنسان، وبالتالي، فإن محور هذا الكون هو هذا الإنسان الذي يجب أن نعمل جميعنا لأجل كرامته وتوفير الحياة له بشكل أفضل، ولأجل أن يكون مجتمع فيه تعاون ومحبة وأمن وسلام، ولا يكون قائماً على الظلم والعدوان والتسلط والاستبداد والاستعمار".

واوضح أن "شعارنا في الحملة الانتخابية البرلمانية، كان "نحمي ونبني"، أي أن نحمي هذا الوطن من أي عدوان صهيوني، ونحمي سيادته واستقلاله، ونبني الدولة العادلة القادرة التي تعطي كل ذي حق حقه، أي أن لا يكون هناك فرق بين مواطن وآخر نتيجة انتمائه الديني وما شابه".

من ناحيته، أكد النائب علي خريس أننا "في حركة أمل وحزب الله لا نفرق بين مواطن وآخر، فالإنسان هو إنسان بعمله وأخلاقه وسلوكه وتواضعه وانجازاته، وهكذا تعلّمنا من مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر، الذي كان عنوانه الأساسي هو الإنسان وكرامته وحمايته وحفظه"، مشددا على أننا "لا نريد حرباً، فنحن مع السلم الأهلي الداخلي، ولكن إذا أراد العدو أن يعتدي علينا، فلا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، ونحن نريد صيانة هذا الوطن وحمايته، وندافع عنه، ونحن من التزمنا بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، ولكن الطرف الآخر ألا وهو العدو الإسرائيلي، لم يلتزم بتطبيق وبتنفيذ هذا القرار منذ العام 2006، ولا نريد أن نعدد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أمننا وجنوبنا وإنساننا وحدودنا، ولذلك فإن أفضل وجوه الحرب مع الأعداء هو السلم الأهلي الداخلي".

بدوره، لفت ممثل قائد القوة الفرنسية في قوات اليونيفيل الكولونيل Matthieu Leroy، الى أن "هذا المشروع يخفف من أعباء الحياة اليومية لسكان بلدة معروب"، مشيرا إلى أن "عملنا في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، يسمح لنا بدعم المشاريع التي تنوي السلطات المحلية تنفيذها، والتي من شأنها تلبية بعض احتياجات الناس في هذه القرى والبلدات الجنوبية".