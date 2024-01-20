بوحبيب غادر الى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي على المستوى الوزاري، حول الوضع في الشرق الاوسط المزمع عقدها الثلثاء في 23 كانون الثاني 2024.

كما ستكون له سلسلة لقاءات ونشاطات دبلوماسية رفيعة المستوى.

ويتألف الوفد المرافق من مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك -هادي هاشم، مدير مكتب الوزير وليد حيدر، مستشار رئيس ححكومة تصريف الاعمال زياد ميقاتي.