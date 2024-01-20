الرهبانية المارونية المريمية احتفلت بعيد القديس أنطونيوس الكبير في دير سيدة اللويزة- زوق مصبح

احتفلت الرهبانية المارونية المريمية بعيد القديس أنطونيوس الكبير في دير سيدة اللويزة- زوق مصبح، بمشاركه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السفير البابوي المطران باولو بورجيا والمفوض الحبري المطران حنا علوان ولفيف من الأساقفة الموارنة في لبنان وبلدان الانتشار.

وترأس الرئيس العام الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي إدمون رزق، القداس يعاونه الاباء المدبرون العامون وعدد من ابناء الرهبانية، وخدمت القداس جوقه الرهبانية.

ودعا إلى "التمسك بالثوابت الرهبانية وعيش المشورات الانجيلية بما يتلاءم وواقع الحياة"، طالبا من الرب بشفاعة القديس أنطونيوس الكبير "ان ينمي الدعوات في الكنيسه ويمن على الوطن الغالي لبنان بالسلام".

وأكد الاب العام "اهمية هذا اللقاء الذي يجمع ابناء الرهبانية بسليلها أبينا البطريرك"، مشددا على "الارتباط الوثيق بين الرهبانية والكنيسة"، معاهدا ان "تبقى الرهبانية في خدمة الكنيسة حيثما يُطلب منها"، مجدّداً الطاعة والخضوع لقداسه الحبر الأعظم.

وردّ الراعي على كلمة الرئيس العام، مستذكراً السنوات الطويلة التي أمضاها في حضن الرهبانية المارونية المريمية، مشيداً بـ"تاريخ الرهبانية العريق الذي يفتخر بالانتماء اليها وعلاقتها الوطيدة والوثيقة بالكنيسة"، متمنيا للرئيس العام والمجلس الجديد التوفيق في مهمتهم لما فيه خير الكنيسه ووطننا لبنان.