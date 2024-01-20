“سانا”: هجوم يستهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي.

ولم تكشف (سانا) عن مزيد من التفاصيل جراء الهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد عمود دخان كبير من موقع انفجار ضخم.

وذكرت تقارير إخبارية أن الهجوم تسبب في انهيار مبنى سكني، مشيرة إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأوضحت محطة “شام” السورية أن الانفجار سمع دويه في أماكن متفرقة من شدته.

وأشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن قياديها زياد النخالة بخير، ولفتت تقارير إلى أن الغارة استهدفت قياديًا في الحرس الثوري الإيراني.