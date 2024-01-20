تعرف على أبرز صواريخ الحوثي لاستهداف السفن

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تبادل القصف لمدة أسبوع بين قوات أميركية والميليشيات الحوثية، تعرض معسكر الجبانة بمدينة الحديدة، غربي اليمن، يوم الجمعة، لـ3 هجمات صاروخية تبنتها الولايات المتحدة.

وجاء هذا التطور بعد أن شن الحوثيون بصواريخ بحرية متنوعة من ترسانتهم العسكرية التي تضم صواريخ مضادة للسفن أصلها تكنولوجيا إيرانية وسوفيتية وصينية، 3 هجمات متتالية طالت سفنا أميركية في خليج عدن، حيث شملت: السفينة الأميركية "جيبرالتار إيغل" والسفينة "جينكو بيكاردي"، والثالثة "كيم رينجر" في خليج عدن.

اذا ما هي صواريخ الحوثي المضادة للسفن؟

تضم ترسانة الحوثيين صواريخ مجنحة وأخرى باليستية، وفق وكالة ريا نوفوستي الروسية، ومن أبرز أنواعها:

"روبيج".. صواريخ تحمل اسم "بي - 21 / 22" وهي سوفيتية مضادة للسفن كانت ضمن مخزون الجيش اليمني وموجهة بالرادار والأشعة تحت الحمراء بمدى يصل إلى 80 كيلومترًا.

"المندب – 1".. تحمل اسم "سي – 801" ضمن ترسانة الجيش اليمني وهي صينية مضادة للسفن و موجهة بالرادار بمدى يصل إلى 40 كيلومترًا.

"المندب - 2".. اسمها "غدير" وهي إيرانية موجهة بالرادار يصل مداها إلى 300 كيلو متر.

"سياد".. باسم "بافي - 351" وهي إيرانية مجنحة "أرض – أرض" موجه بالرادار، وتم تطوير نسخة بحرية منها بمدى يصل إلى 800 كيلومتر.

"قدس".. بتوجيه إلكتروني وأشعة تحت الحمراء، وهي إيرانية مجنحة "أرض – أرض" تم تطوير نسخة بحرية منها بمدى يصل إلى 800 كيلومتر، وتحمل اسم "بافي - 351" .

سجيل".. صاروخ إيراني مداه 180 كيلومترًا

.