مقتل 7 من «الشباب» بوسط الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

قتل الجيش الوطني الصومالي 7 من حركة الشباب، بينهم قيادات بمحافظة شبيلي الوسطى بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس، «قتل سبعة من عناصر ميليشيات الشباب، بينهم قيادات في عملية عسكرية مخططة».

وأشارت الوكالة إلى أن «العملية العسكرية، التي نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقة فيدو التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى. ولفتت إلى أنه «من ضمن القيادات التي قتلت في العملية العسكرية مسؤول الهجمات المباغتة لدى المليشيات في محافظة شبيلى الوسطى.

إلى ذلك، قتل 9 جنود صوماليين، وأُصيب آخرون، في هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، على نقطة أمنية لقوات الشرطة العسكرية المسؤولة عن أمن العاصمة مقديشو، بمديرية كحدا جنوب غرب المدينة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» الإرهابية التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.