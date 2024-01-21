فخري الفقي: زيادة متوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حالياً، لمناقشة زيادة حجم برنامج التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زياة برنامج الاقتراض من 3 إلى 6 مليارات دولار، وذلك للعديد من العوامل التي طرأت في المنطقة أبرزها حرب غزة.

وتابع: ولابد من وجود ضمانات لعدم زيادة التضخم، كما أن انخفاض معدل التضخم من 40% إلى 35% بنسبة 5% خلال 4 أشهر ماضية في المواد الغذائية أمر جيد.

وأوضح أن البنك المركزي سيستمر في رفع الاعتمادات للجهات الحكومية، ولابد من انخفاض معدل التضخم في الأسواق بمقدار 25% خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

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