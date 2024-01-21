خيري رمضان يقترح إيقاف العمرة لمدة عام لحل أزمة الدولار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قدم الإعلامي خيري رمضان مقترحًا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا.

وقال رمضان، خلال برنامجه "مع خيري" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن مصر من أكثر دول العالم التي يسافر مواطنوها لآداء الحج والعمرة، ومتوسط سعر الحج يصل نحو 500 ألف جنيه وقد يتخطى المليون في بعض الأحيان، وهناك من يسافر لآداء الشعائر لأكثر من 30 مرة، مقترحًا إيقاف العمرة لمدة عام لتوفير العملة الصعبة.

وأضاف مقدم "مع خيري" معقبًا: "مش هنروح النار لو معملتش عمرة السنة دي، متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا يصل إلى 500 ألف شخص، وتكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنويًا تصل إلى 300 مليون دولار.

وتسائل: لماذا لا يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج، متابعًا: "في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة أن تساعد هذا الشعب على العيش".