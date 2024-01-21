موسكو تدين احتجاز بحارة روسيين في موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة -

آدانت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، احتجاز اثنين من البحارة الروس في ميناء "مابوتو" في موزمبيق كرهينتين في نزاع بين مالك سفينة وعميلها المحلي.

وأعلنت الخارجية الروسية، بحسب تصريحات منشورة بوسائل الإعلام المحلية انهم : "وجدوا أنفسهم رهائن لنزاع مالي وعقاري بين الشركة المالكة للسفينة وشركة محلية وكيلة".

وأضافت الوزارة: "الجهود الدبلوماسية لإعادة البحارة إلى وطنهم لم تنجح حتى الآن".

وخلال الأسبوع الماضي، ذكر موقع "شوت" الإخباري على تطبيق "تيليجرام" أن "روسيين ومواطناً من ليتوانيا وأوكرانيين اثنين احتجزوا على متن قارب الصيد فولوباس الذي يرفع علم الكاميرون لمدة ثمانية أشهر".