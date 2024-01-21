شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بحث عودة سفيري باكستان وإيران.. خطوة جديدة نحو التهدئة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في تطور جديد نحو التهدئة، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، خلال محادثة هاتفية بينهما، مسألة عودة سفيري البلدين؛ حسب ما أفادت وكالة “مهر” نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

ونقلت وكالة “مهر” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله: “أجرى وزيرا خارجية إيران وباكستان محادثة هاتفية جيدة من أجل عودة العلاقات على مستوى أعلى.. وأعلن عن بدء مناقشة عودة السفيرين”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني قد شدد، الجمعة، على أن باكستان وإيران قادرتان على التغلب معاً على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية.

وأكد أن باكستان سترحب وسترد بالمثل على كل الإجراءات الإيجابية التي يتخذها الجانب الإيراني، وفق رويترز.

أتى ذلك بعد أن أعلنت باكستان، بوقت سابق، الجمعة، أنها اتفقت مع إيران على “تهدئة” التوترات.