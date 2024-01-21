ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن تجارب "تسونامي" في بحر اليابان أجريت على وجه التحديد كعلامة احتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

جرت الدول الثلاث بحرية جنوب جزيرة جيجو، ثم مناورات جوية أيضا، على طول شبه الجزيرة الكورية.

كما آفادت الوكالة الوكالة إن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في منطقة آسيا لا تقل خطورة عن تصرفاتها في أوكرانيا، والتي أدت إلى صراع مفتوح، وحتى الخبراء الأمريكيين يعترفون بذلك.

على الرغم من ذلك، تواصل واشنطن ضخ الأسلحة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، مع التركيز على تايوان. كما اضطرت بيونغ يانغ إلى مقاومة التصعيد. وأجرت كوريا الديمقراطية، يوم الجمعة، تجربة لغواصة نووية.

أثار اختبار كوريا الديمقراطية لنظام الأسلحة النووية تحت الماء "هايل"، والذي يُترجم بـ "تسونامي"، موجة كبيرة من التقارير، ولكنها كانت أكثر إعلامية. حتى أن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة جمعت ممثليها بشأن القضايا النووية في سيئول. علاوة على ذلك، تعتقد هذه الدول أنه إذا كان وزير الخارجية الكوري الشمالي في زيارة لروسيا في تلك اللحظة، فإن الاختبارات لها أيضًا أثر روسي.

أقنعت واشنطن حلفاءها أن بيونغ يانغ ترسل صواريخ إلى موسكو مقابل تقنيات سرية، وفقا لموقع "فيستي".

قال هيرويوكي نامازو، المبعوث النووي الياباني والمدير العام لإدارة آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية: "نحتاج أيضًا إلى مراقبة ما يمكن أن تقدمه روسيا لكوريا الشمالية مقابل تصدير هذه الأسلحة عن كثب".

تؤكد بيونغ يانغ أن كوريا الديمقراطية بحاجة إلى التكنولوجيا النووية ليس من أجل العضوية في "النادي النووي"، ولكن من أجل الحماية من الولايات المتحدة.

أصبحت عسكرة المنطقة من قبل الأمريكيين أكثر نشاطًا: ستشتري اليابان 400 صاروخ "توماهوك" بموجب عقد. ومن المتوقع تسليم الصواريخ في عام 2025.

أوضح السفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل أن "عملية الشراء هي بداية العملية بأكملها في الولايات المتحدة واليابان، سواء على الجبهة التكنولوجية أو على جبهة التدريب، مما يوفر مستوى الثقة في ردعنا الجماعي الذي نرغب جميعًا في رؤيته".

ولا يخفي وزير الدفاع الياباني حتى من هو القائد ومن هو التابع.

قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا مخاطبا السفير: "إنني أتطلع إلى قيادتكم الحاسمة في الأشهر المقبلة لرؤية هذا المشروع حتى اكتماله".

لم يعد الأمريكيون يخفون من يستهدفون: إن كوريا الديمقراطية مجرد ذريعة. وتهدف الاستراتيجية الآسيوية أيضًا إلى احتواء بكين. حتى أن السفير الأمريكي في اليابان زار تايوان خلال الانتخابات.