تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان بالقذائف المدفعية والفوسفورية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالقذائف المدفعية والفوسفورية عددا من البلدات في جنوب لبنان، بحسب قناة القاهرة الاخبارية.

وكشفت الوكالة الوطنية للاعلام أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف منذ صباح اليوم أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون ومصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن «أطراف الجبين وشحين تتعرض لقصف مدفعي وفوسفوري».

وأفادت الوكالة بأن المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني باتت جبهة مفتوحة حيث يمارس العدو الاسرائيلي تعدياته بمختلف أنواع الأسلحة وأخرها كان استهداف سيارة على طريق بلدة البازورية ما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح أخر وإلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء وبالمزروعات.

وتابعت: الطيران الاستطلاعي المعادي لم يغادر، طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، سماء قضاءي صور وبنت جبيل حيث يحلق على مستوى منخفض جدا ما يهدد الاجسام المتحركة البشرية والآلية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.