مصرع 18 شخصا بقصف أوكراني استهدف سوقا في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ألكسي كوليمزين عمدة مدينة دونيتسك بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني الذي استهدف سوقا في مدينة دونيتسك، اليوم الأحد، إلى 18 شخصا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

ويشار إلى أن رئيس جمهورية دونيتسك أفاد بمقتل 13 شخصا وإصابة 10 آخرين.

كما أفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف على الأقل من عيار 155 مم على حي تيكستيلشيك بالمدينة حيث يقع عدد كبير من الأسواق والمتاجر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت عن مقتل 570 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية في نطاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

فيما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف ،في بيان اليوم الأحد ، "تصدت قواتنا على محور كوبيانسك لــ 7 هجمات للعدو وقضينا على نحو 55 عسكريا أوكرانيًا وتدمرنا مركبتين عسكريتين له"، مشيرا إلى صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات وقطع مدفعية وعلى محور كراسني ليمان.

وأضاف كوناشينكوف: "تصدينا كذلك لهجومين للعدو على محور دونيتسك وقضينا على نحو 310 عسكريين أوكرانيين ودمرنا دبابة ومدرعتين و7 مركبات وقطع مدفعية وراجمة صواريخ"، منوها بأنه على محور جنوب دونيتسك قتلنا نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا ودمرنا مركبتين ومدفع له على المحور المذكور.

وأشار إلى قصف القوات الروسية لتجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيا وقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين ومدفع على هذا المحور، موضحا أنه على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 20 عسكريا أوكرانيا بجانب 4 سيارات.

وتابع كوناشينكوف: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي صاروخًا تكتيكيًا من طراز "توتشكا-أو" وصاروخين لراجمات "هيمارس" و43 طائرة مسيرة أوكرانية بمناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعات خاركوف وخيرسون وزابوروجيا".