الجيش الإسرائيلي يعلن أعداد القوافل الإغاثية لغزة منذ أكتوبر 2023

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأفاد المكتب في بيان على منصة "إكس": "يستمر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنذ بداية الحرب تم إيصال نحو 10 آلاف شاحنة".

وأضاف: "لا توجد أي قيود على كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل إلى قطاع غزة".

وصرحت الوكالات الأممية منذ عدة أيام بأن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة وتفشي الأمراض المعدية.

الجدير بالذكر.. أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ـ قدمت عبر خطة الاستجابة الإنسانية الممتدة لستة أشهرـ مساعدات منقذة للحياة مثل المساعدات الغذائية الطارئة لأكثر من 14 ألف أسرة تعولها امرأة- أي ثلث جميع الأسر التي تعيلها نساء في غزة- ودعم توزيع الملابس والمنتجات الصحية وحليب الأطفال.

وتتعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المنظمات التي تقودها النساء؛ لتقديم خدمات تستجيب للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء لجان للحماية والاستجابة تقودها النساء في ملاجئ النازحات، وعقد مشاورات منتظمة مع المنظمات النسوية في فلسطين؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها.