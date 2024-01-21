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وول ستريت تكشف عن الموقف الدفاعي لحماس

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ياسر رشاد - القاهرة -  

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تقديرات استخبارية أمريكية أوضحت أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

وأعلنت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت بأن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن حركة "حماس" في قطاع غزة لم تخسر قادتها، وإن أغلبية مقاتليها لا يزالون على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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