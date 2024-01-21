وول ستريت تكشف عن الموقف الدفاعي لحماس

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تقديرات استخبارية أمريكية أوضحت أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.

وأعلنت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت بأن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن حركة "حماس" في قطاع غزة لم تخسر قادتها، وإن أغلبية مقاتليها لا يزالون على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.