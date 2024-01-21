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الدفاع الروسية تعلن السيطرة على خاركيف الأوكرانية

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ياسر رشاد - القاهرة - في تطور جديد.. أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سيطرة قواتها على قرية بمنطقة خاركيف الأوكرانية.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أعلنت  الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية حررت قرية كراخمالنويه في اتجاه كوبيانسك.

وكشف بيان للدفاع الروسية، أنه " في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة "الغرب"، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركيف".

وأضاف البيان أن القوات الروسية وبمساعدة الضربات الجوية والمدفعية الروسية، صدت سبع هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية "25" و "32" و "60" للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا في دونيتسك، وكولوميشيخا من لوجانسك.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 310 من الأفراد العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات، ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 20"، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة جراد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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