لماذا حذرت هيئة الدواء المصرية من 3 أدوية ببداية 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من 3 أدوية، موجهة بضبط وتحريز ما قد يوجد منها بالأسواق المحلية.

أولى تلك التحذيرات في المنشور الدوري رقم 1 لسنة 2024، بالتحذير من المستحضر "Vental Compositum Inhaler"، الذي أنتجته شركة "ADCO" ويحمل رقم تشغيلة 2390285.

وأرجعت الهيئة ذلك التحذير إلى أنه طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من هذا الصنف، مطالبة بوقف تداوله وضبط وتحذير العبوات المقلدة.

ويستخدم "فينتال كومب" للمساعدة في علاج الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

أما في منشورها رقم 2 لسنة 2024، حذرت هيئة الدواء من قطرة عين "Prisoline Eye Drop"، من إنتاج شركة القاهرة للأدوية، وتحمل رقم التشغيلة "2360097".

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى إفادة من الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وتستخدم قطرة "بريسولين" لعلاج العيون الدامعة، احمرار العين الثانوي، حمى القش، الحساسية، نزلات البرد، حكة، الحساسية، التهاب الأنف.

وجاء المنشور الثالث لهذا العام "3 لسنة 2024"، للتحذير من عبوات مُقلّدة من الدواء "Suprax 100mg/5ml (60 ml)"، من إنتاج شركة حكمة، للتشغيلة رقم 2722.

ويستخدم دواء سوبراكس لعلاج التهاب الحلق واللوزتين الناجمان وبشكل أساسي عن البكتيريا العقدية المقيحة، وكذلك علاج التهاب الصدر والقصبات الهوائية.

ووجهت هيئة الدواء عددًا من النصائح للمواطنين لتجنب تلك العبوات المقلدة، على رأسها عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني "هنا".

كما نشرت صورًا للعبوات المشغوشة من تلك المستحضرات.

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