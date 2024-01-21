"الجيزة": 11 محورًا مروريا جديدًا وضح 8 مليارات جنيه علي خطط التطوير بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك 11 محورًا مروريا جديدًا تم وجار تنفيذها حاليًا بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناقات التي كانت من الممكن أن تحدث .

وأشار راشد، إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتنسيق للمواقع، منوهًا إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، وتم إنفاق 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة؛ بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع، وفق بيان الجيزة الأحد، استعراض أبرز ملفات الطرق والصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ للعمل على الارتقاء بمستوي الخدمات بها .

ووجه محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم خنان، وتنفيذ الوصلات المنزلية، لما لهم من أهمية حيوية في تحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من ادخال خدمة المياه للمعهد الأزهري الكائن بقرية أم خنان.

ولفت راشد، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا أن القرى التي تم الإنتهاء من تدعيمها بخدمة الصرف الصحي وتوصيل جميع المرافق بها، يتم إدراجها علي الفور ضمن خطط الرصف والتطوير لشوارعها ببلاط الانترلوك.

وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الطرق، سرعة فحص الشوارع الجاري تطويرها ببلاط الانترلوك بمركز ومدينة العياط؛ للتأكد من جودة الخامات المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية.

وأكد على شركة الكهرباء، بضرورة تدعيم مستشفى أبو النمرس بمحول الكهرباء اللازم؛ للاستفادة من تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز؛ لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات المحددة.

وأوضح راشد، أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح، شهدت الانتهاء من إنشاء عدد ١٠٢مشروع بقطاع التعليم، و عدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة، وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى، وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى، وعدد ٣٣ مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم، إلى جانب تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف الحضارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف واطفيح؛ للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع علي المواطن .

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