وكيل تعليم كفر الشيخ يكشف حقيقة تسريب امتحان مادة الجبر للإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حقيقة ما جرى تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية، والذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية حاليًا.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه لم يثبت تسريب امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية.

وقال إنه يجرى متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا مراجعة غرف العمليات الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية، للوقوف على الامتحانات على مدار الوقت ومنذ بدء امتحانات مادة الجبر لم يجر رصد تسريب امتحان تلك المادة.

وأضاف أنه تجرى عمليات منظمة بشأن توزيع أسئلة الامتحانات بداية من خروجها من الكنترول وحتى عودة كراسات الإجابة إلى الكنترول مرة أخرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل محافظة كفر الشيخ، لضمان عدم تسريب الامتحانات، كما يجري تأمين الامتحانات بالمدارس ومحيطها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لضمان الاستقرار داخل اللجان.