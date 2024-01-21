"بشرط موافقة وزير المالية".. الاحتلال: تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى النرويج

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على تحويل أموال ضرائب غزة إلى النرويج.

وأضافت وسائل الإعلام، أن أموال الضرائب المخصصة لغزة سوف تكون وديعة في النرويج لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون

الضامن لآلية الخطة الخاصة بتحويل الضرائب الفلسطينية.

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أصدر الأحد الماضي، قرارًا رسميًا بمصادرة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، حسبما ذكرت "العربية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ديسمبر الماضي، أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة".

وفي وقت سابق نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول قوله إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.