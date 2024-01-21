استئصال ورم سرطاني وزنه نصف كيلو من مريضة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج نجاح فريق طبي بالمستشفى الجامعي القديم في استئصال ورم سرطاني بالغدة النكافية يزن 500 جرامًا من مريضة.

ومن جهته أوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة أنه تم ترقيع العصب الوجهي للمريضة تحت الميكروسكوب الجراحي بتكبير 10 مرات، وعلى 5 مراحل، منها ترقيع عصب الجبهة، وترقيع عصب العين، وترقيع عصب الفم والشفة العليا، وعصب الفم والشفة السفلى.

وقال الدكتور إسلام عامر، أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة أنه تم استقبال سيدة تدعي "أ. أ" في العقد السادس من العمر تعاني من ورم سرطاني موجود في الغدة النكافية، مضيفًا أنه تم عمل استئصال للغدة النكافية للفصين الخارجي والداخلي، واستئصال الورم كاملًا مع استئصال الغدد اللمفاوية وتشريح الرقبة واستئصال العصب الوجهي وترقيعه عن طريق عصب الرجل، مشيرًا إلى أن الحالة العامة للمريضة جيدة.

جدير بالذكر ان الفريق الطبي الذي تابع العملية ضم كلاً من الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، الدكتور إسلام عامر، وأعضاء الفريق الدكتور محمود عبدالغني، والدكتور محمد عبدالعال.