تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن سيارة أصيبت في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بلدة كفرا شرق صور بجنوب لبنان.

ووفقًا الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت تل العويضة وأخرى على كفركلا جنوبي لبنان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد القرية جزءًا من منطقة بنت جبيل، معقل حزب الله.

ودمرت أجزاء كبيرة من بنت جبيل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحركة حزب الله.

كما كشفت وكالة الإنباء الروسية عن أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرا جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية على الحدود اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.

وكان الاحتلال الإسرائيلية، قد أعلن اليوم الأحد، عن قصف عددا من البلدات في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية والفوسفورية ، بحسب قناة القاهرة الاخبارية.

فيما كشفت الوكالة الوطنية للاعلام أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف منذ صباح اليوم أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون ومصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن أطراف الجبين وشحين تتعرض لقصف مدفعي وفوسفوري.

وأفادت الوكالة بأن المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني باتت جبهة مفتوحة حيث يمارس العدو الاسرائيلي تعدياته بمختلف أنواع الأسلحة وأخرها كان استهداف سيارة على طريق بلدة البازورية ما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح أخر وإلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء وبالمزروعات.

وتابعت الطيران الاستطلاعي المعادي لم يغادر، طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، سماء قضاءي صور وبنت جبيل حيث يحلق على مستوى منخفض جدا ما يهدد الاجسام المتحركة البشرية والآلية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.