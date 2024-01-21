وزير خارجية كوريا الشمالية: مستعدون لاستقبال بوتين

أكّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشّماليّة تشوي سون هوي، للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال زيارتها ​موسكو​، أنّ ​كوريا الشمالية​ "مستعدّة لاستقبال أقرب أصدقاء الشّعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها.

وكانت قد التقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو، بوتين ونظيرها ​سيرغي لافروف​.

يُذكر أنّ الزّعيم الكوري الشّمالي ​كيم جونغ أون​ كان قد زار ​روسيا​ في أيلول الماضي. وفي ختام زيارته تلك، دعا بوتين إلى زيارة كوريا الشّماليّة. وقد أبدى بوتين "رغبته في زيارة كوريا قريبًا".