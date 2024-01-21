وزير خارجية كوريا الشمالية: مستعدون لاستقبال بوتين

أكّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشّماليّة تشوي سون هوي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارتها موسكو، أنّ كوريا الشمالية "مستعدّة لاستقبال أقرب أصدقاء الشّعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها.
وكانت قد التقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو، بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.
يُذكر أنّ الزّعيم الكوري الشّمالي كيم جونغ أون كان قد زار روسيا في أيلول الماضي. وفي ختام زيارته تلك، دعا بوتين إلى زيارة كوريا الشّماليّة. وقد أبدى بوتين "رغبته في زيارة كوريا قريبًا".
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