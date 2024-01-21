رئيسي: إيران مستعدة لتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية، بما في ذلك دولة بوركينا فاسو".
ولفت رئيسي، الى أن "دولًا مثل الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية والنظام الصهيوني، التي بالمناسبة تدعي أنها أكثر من غيرها تحارب الإرهاب، المصدر الرئيسي للإرهاب والجماعات الإرهابية".
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