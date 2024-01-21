استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية امل شعبان في المقر البطريركي في الربوة، واستمع منها الى تفاصيل ما واجهته من ظلم وتشويه سمعة بحسب وصفها .
وشدد العبسي بعد اللقاء على "ضرورة عودة شعبان الى ممارسة وظيفتها كالمعتاد، خصوصا ان التحقيق اظهر براءتها ولم يصدر أي إدانة أو توصية".
كانت هذه تفاصيل خبر العبسي التقى امل شعبان وشدد على ضرورة عودتها الى عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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