شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي في غزة وخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد شهود عيان، بسماع صوت انفجار ضخم هز المنطقة الجنوبية في جباليا شمال قطاع غزة، تزامنا مع استهداف مدفعية الاحتلال عدة مناطق في جباليا البلد.

واستشهد ثلاثة أشخاص في استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بمدينة غزة، كذلك استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المناطق التي يتم قصفها في مدينة غزة وشمالها، وتقوم باستهداف كل من يقترب، خاصة في حي الشيخ رضوان والنصر وغيرها.

واستشهد شخصان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن الغارات وتدمير المنازل في مدينة خان يونس، والمناطق الشمالية والشرقية، تحديدا في القرارة وعبسان، مع تصاعد سحب الدخان في البلدة.

وأفادت مصادر بقطاع الدفاع المدني في غزة، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارات متواصلة على مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال، قنابل دخانية وقذائف مدفعية، في منطقة حي المنارة جنوبي شرق خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا خلف مسجد الألباني في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.

واستشهد الصحفي كرم أحمد أبو عجيرم (25 عاما) (صحفي حر) جراء قصـف إسرائيـلي لمنزله في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.